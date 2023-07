Werken op E403 tussen Roeselare en Izegem: hou rekening met file

Vanaf maandag 10 juli tot en met 14 juli moet het verkeer op de E403 richting Brugge tussen de op- en afrittencomplexen Roeselare-Rumbeke en Izegem over een rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer herstelt dan het wegdek op de midden- en rechterrijstrook.

De aannemer start met de werken op maandag 10 juli, om 6 uur ‘s ochtends, en moet volgens de planning klaar op vrijdag 14 juli, om 16 uur in de namiddag. Bij slecht weer of door onvoorziene omstandigheden op de werf, kan die planning wel nog veranderen.

Verkeer over een rijstrook

Omdat er gewerkt wordt op de midden- en rechterrijstrook, worden deze rijstroken afgesloten voor het verkeer. Het verkeer naar Brugge rijdt daarom slechts over een rijstrook in plaats van drie. Het verkeer houdt dus best rekening met files en vertraging.