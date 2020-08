Werken op druk kruispunt bij station Ieper

Vandaag starten er in Ieper wegenwerken op het einde van de Dikkebusseweg ter hoogte van het kruispunt met de Oudstrijderslaan.

Dat zal voor verkeershinder zorgen, want dit is een heel druk kruispunt vlakbij het station van Ieper. Deze werken moeten de verkeerslichtenregeling op het kruispunt verbeteren. Na deze werken zal het rechtsafslaande verkeer dat van het station komt en richting Dikkebus rijdt vlotter kunnen doorstromen.

Verkeershinder

Het zal tijdelijk niet mogelijk zijn om de Dikkebusseweg in en uit te rijden vanaf de Oudstrijderslaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Capucienenstraat en Poperingseweg enerzijds en via de Capronstraat en Poperingseweg anderzijds. De werken zullen de hele week duren.