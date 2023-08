Werken N58 en kluifrotonde in Menen gestart

Op de N58 in Menen zijn de werken gestart om de gewestweg veiliger te maken. In het verleden gebeurden hier al vaak zware ongevallen door overdreven snelheid. Het Agenschap Wegen en Verkeer pakt de weg daarom aan. .

Het Agentschap schrapte eerder al een rijstrook in beide richtingen en die maatregel maakt ze nu definitief. Ook de rotondes worden aangepakt. Er worden voorsorteerstroken aangelegd en er komt ook een asverschuiving zodat de weg minder recht is en dus minder uitnodigend is om snel te rijden. Op die manier is er ook plaats om in elke rijrichting een carpoolparking aan te leggen.

De weg is door de werken afgesloten richting Moeskroen. In september zal dat voor een maand in beide richtingen het geval zijn.