Werken N35 in Veurne maandag hervat

De werken op het kruispunt van de Pannestraat en de Koksijdestraat in Veurne kunnen maandag worden hervat.

Hoeveel vertraging er zal zijn, kan de aannemer nog niet zeggen. Normaal gezien moest de nieuwe rotonde in april klaar zijn.

Technische oplossing

Half januari zijn die werken aan de N35 stilgelegd. In de ondergrond waren veenlagen ontdekt, en dat was een probleem voor de aanleg van de nieuwe riolering. Nu is daar een technische oplossing voor gevonden en kan de aannemer verder werken.

Als de rotonde af is, wordt de volledige gewestweg tussen Veurne en De Panne aangepakt.

Bekijk hier hoe de werken er zullen uitzien.