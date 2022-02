In Wenduine zijn de werken herbegonnen op de Ringlaan. Die zijn al bezig van 2017, maar ze hebben een tijdje stilgelegen na technische problemen, en problemen met een aannemer. De Vlaamse Overheid moest toen op zoek naar een nieuwe aannemer.

Ondertussen zijn alle gebreken weggewerkt, en kan een volgende fase beginnen. Over een strook van 150 meter maken ze de weg veiliger met afscheiden fietspaden, en een groene middenberm. Tot aan de zomer moet je daar omrijden. Wanneer ze dan de rest zullen afwerken is nog niet bekend, maar wellicht zijn de werken in de loop van volgend jaar klaar, na zes jaar dus.