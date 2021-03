Werken gestart voor nieuwe zorgcampus Kortrijk

Op mensenmaat



De nieuwe zorgcampus zal iets meer dan 32 miljoen kosten. De bouw zal ongeveer vier jaar in beslag nemen en verloopt in verschillende fasen. De nieuwe campus zal 132 kamers tellen. Centraal in het concept staat het werken met 8 kleinschalige leefgroepen. De nieuwe zorgcampus omvat naast een woonzorgcentrum ook een dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en een voorschoolse kinderopvang met plaats voor drie leefgroepen van 18 kinderen. Na het slopen van het bestaande gebouw zal Kortrijk werk maken van een nieuw publiek park van 8.500 vierkante meter met groen en speelruimte.