Werken gestart voor nieuwe zeedijk in Westende

In Westende zijn de werken gestart voor de aanleg van een nieuwe zeedijk.

In een eerste fase zullen de werken vooral op het strand plaatsvinden. Tot begin maart zal de aannemer het strand nivelleren en vormgeven. Daar worden ook de helmgraszones aangeplant. Het ontwerp, dat eerder al in de prijzen viel, moet de huidige zeedijk omvormen tot een beschermende promenade met meer groen, meer zon en meer toegankelijkheid. De nieuwe promenade zal ook een betere bescherming bieden tegen stormen en mogelijke overstromingen. Het project is een initiatief van de gemeente Middelkerke en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

"Stralende parel"

De werken moeten eind juni 2023 klaar zijn. Voor burgemeester Jean-Marie Dedecker is #mkpromenade een absoluut sleutelproject in het Middelkerkse beleidsplan. “De nieuwe zeedijk moet Westende niet alleen beter beschermen bij zwaar weer, het moet de gezellige badplaats een nieuwe toeristische en economische impuls geven. Geloof me: Westende-Bad wordt weer een stralende parel aan de kust.” De gemeente Middelkerke investeert hiervoor rond de 15 miljoen euro, maar krijgt ook Vlaamse en Europese steun.

