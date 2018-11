Werken eindelijk voorbij op E403 in Wevelgem

Na een jaar lang grote wegenwerken op de snelweg zijn de op - en afritten richting Brugge terug in gebruik. De E403 ter hoogte van Wevelgem is nu opnieuw volledig open. Zo’n tien dagen geleden konden bestuurders al de af- en afritten richting Doornik nemen, nu kan dat ook richting Brugge. Wie vanuit Wevelgem komt moet nu dus ook niet langer omrijden via de N8 en de R8.