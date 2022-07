Je kan nu niet meer oprijden naar Kortrijk, maar wel richting Gent. En je kan ook opnieuw afrijden vanuit Kortrijk, en niet meer vanuit Gent.

De werken zijn de voorbereiding op 'De Vlecht': het verkeerscomplex wordt opnieuw ingericht om de doorstroming te verbeteren. Files van op de E17 aan de afritten zouden daarna verleden tijd moeten zijn.

De nieuwe fase in de werken komt een week of twee later dan verwacht. Normaal zouden de werken in september af moeten zijn.