Werken aan tramsporen in Wenduine

In Wenduine starten vandaag werken aan de tramsporen tussen halte Centrum en halte Manitoba. De werken duren tot eind dit jaar.

Bij de werken gaan ze het Noordspoor uitbreken en vernieuwen, daarna het Zuidspoor. De tram zal al die tijd blijven rijden, maar zal wel niet stoppen aan halte Manitoba.

De werken zorgen ook voor verkeershinder: er is een wegomlegging vanuit Oostende naar Blankenberge, via de Ringlaan. Richting Oostende moet je via de De Smet De Nayerlaan rijden.