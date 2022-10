Werken aan sporen tijdens herfstvakantie

Infrabel start vandaag met de werken aan de sporen tussen Brugge en Oostende. Het treinverkeer is daardoor plaatselijk onderbroken van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november.

Tijdens de herfstvakantie pakt Infrabel negen dagen lang de spoorweginfrastructuur aan. Enerzijds krijgt de bovenleiding een opknapbeurt en worden twee overwegen, in Jabbeke en Oudenburg, vernieuwd. Anderzijds gebeurt er ook een onderhoud aan de seininrichting. Ook vorig jaar in de herfstvakantie waren er al werken tussen Brugge en Oostende.

Treinverkeer minimaal verhinderen

De arbeiders zullen negen dagen lang de klok rond werken om de werken op tijd klaar te krijgen. De herfstvakantie is bovendien een van de minst drukke periodes van het jaar op de perrons. Zo wil Infrabel het treinverkeer zo min mogelijk hinderen.

Alternatief vervoer

Tussen Brugge en Oostende rijden er in de herfstvakantie geen treinen, daarom legt NMBS vervangbussen in. Treinen die normaal van en naar Oostende rijden worden omgeleid via Blankenberge.