Werken aan Ringlaan N34 na anderhalf jaar hervat

Er wordt opnieuw gewerkt aan de Ringlaan N34 in Wenduine. De werken werden begin vorig jaar stil gelegd en intussen is door het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe aannemer aangesteld. De werken liepen intussen maar liefst anderhalf jaar vertraging op.

Discussies tussen de opdrachtgever en de aannemer zijn de oorzaak van de vertraging. De rioleringsbuizen onder de rotonde zouden slecht gefundeerd zijn. Nu wordt alles opnieuw open gebroken om de problemen met de buizen op te lossen. Later volgt dan de rest van de heraanleg van deze belangrijke tussen Wenduine en Blankenberge.

Het gemeentebestuur zit verveeld met deze aanslepende zaak. Burgemeester Wilfried Vandaele: "Dat ligt inderdaad al heel lang stil door discussies van aannemers met de overheid. Vandaag zijn ze met de voorbereidende werkzaamheden gestart om hier een bypass aan te leggen. Een weg om een hoek af te snijden. Zodat men hier op deze plek kan werken. Dat zal dan in de loop van volgende week gebeuren om wat hier ondergronds niet in orde is in orde te brengen."

