Werken aan Oostendse havengeul afgerond

De Oostendse haven zal binnenkort toegankelijk zijn voor schepen tot 200 meter, zoals grote ferry's, cruiseschepen, vrachtschepen en installatieschepen voor windmolens. Alleen de verdieping van de vaargeul moet nog gebeuren. De baggerwerken daarvoor vinden volgend jaar plaats.

De werken zijn in mei 2019 gestart en zullen bijna een half jaar vroeger dan voorzien kunnen worden opgeleverd. "Heel wat werven werden dit voorjaar tijdelijk stilgelegd omwille van corona. Dat was hier niet het geval. De aannemer is altijd blijven doorwerken, ook in soms moeilijke omstandigheden, met respect voor strikte veiligheidsmaatregelen", zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Oude sluis gevonden

Tijdens de werken werden restanten van de vroegere Leopoldsluis blootgelegd. De restanten van die sluis, die werd gebouwd tussen 1853 en 1862, zijn weggehaald. Ook werd er onontplofte munitie gevonden. "Dat is niet abnormaal. Deze zone heeft een rijke geschiedenis en bevat daardoor heel wat bodemvreemde objecten. De munitie hebben we met de nodige veiligheidsmaatregelen laten ontmantelen door DOVO", zegt Jan Goemaere, hoofd van de cel Havens en Districten Kust, van Maritieme Toegang.

De stad Oostende zal nu op oosteroever het Groen Lint verder afwerken en ook afspraken maken met Natuurpunt voor het beheer van het nieuw aangelegde natuurgebied voor beschermde vogels en planten. "Het is de bedoeling om het Groen Lint, de autovrije fietsroute die de Oostendse groene gebieden verbindt, verder af te werken", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). "Rond de vuurtoren komt er ook 1,2 ha nieuwe duinen." Verder wil de stad aan het bunkercomplex 'Batterij De Halve Maan' een afgesloten stuk natuur creëren.

Het project kostte zo'n 23 miljoen euro.