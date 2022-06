Werken aan nieuwe spoorbrug De Drie Duikers starten ten vroegste in 2025

Het eerste technische voorontwerp voor de vernieuwde spoorwegbrug De Drie Duikers in Kortrijk is klaar. De uitvoering van de werken is echter pas gepland in de periode 2025–2028.

De kostprijs voor het project wordt intussen geraamd op 13,4 miljoen euro. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). De spoorbrug over de Leie moet in het kader van het Seine-Scheldeproject verhoogd worden naar zeven meter.

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie werden in het verleden al verschillende bochten in het stadscentrum van Kortrijk rechtgetrokken, de vaarweg verbreed en zijn er verschillende nieuwe bruggen gebouwd met een vrije hoogte van zeven meter. “Spoorweg ‘De Drie Duikers’ is nog een van de bruggen die niet hoog genoeg zijn om grotere schepen vlot te laten doorvaren. De vernieuwing van dit kunstwerk is echter geen sinecure, want zowel het doorgaand scheepvaart- als het treinverkeer moet gegarandeerd kunnen worden tijdens de werken”, weet Vlaams parlementslid Maertens.