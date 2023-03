Werken aan nieuw kruispunt langs N37 in Tielt gestart

Het huidige kruispunt met de Galgenveldstraat verdwijnt en wordt vervangen door een nieuw en veiliger kruispunt 700 meter verderop, met verkeerslichten en een afslaande strook. Die ingreep zal de verkeersveiligheid voor voornamelijk fietsers ten goede komen. Gemotoriseerd verkeer zal op termijn het huidige kruispunt niet meer kunnen gebruiken, fietsers behouden wel een doorgang. De kruising met de Galgenveldstraat gaat pas dicht als het nieuwe kruispunt volledig af is en de nieuwe wegen op de terreinen van de WVI aangelegd zijn.

Gevaarlijk punt

“Het kruispunt aan de Galgenveldstraat met de N37 in Tielt is al langer een gevaarlijk punt, waarbij fietsers in de huidige situatie op een onveilige manier moeten oversteken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Door de Galgenveldstraat af te sluiten en een nieuw kruispunt aan te leggen iets verderop, zullen fietsers dat in de toekomst op een veiligere manier kunnen doen.”

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden (voorbereidende - en eigenlijke werken) krijgt het gemotoriseerd verkeer op de N37 beurtelings doorgang over één rijstrook, via tijdelijke verkeerslichten. Ook bussen kunnen blijvend door.