Dat kruispunt werd al eerder aangepakt, maar nu wordt een aparte en verlangde afslagstrook aangelegd om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Plaatselijk worden ook onderhoudswerken uitgevoerd. Op hetzelfde ogenblik gaat Farys de waterleidingen in dit gedeelte saneren.

De Torhoutsesteenweg is de op één na belangrijkste in- en uitvalsweg van de stad. In combinatie met de vele winkels die er zijn, leidt dit vaak tot een moeilijke verkeersdoorstroming op piekmomenten, maar ook in het weekend.

