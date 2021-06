Werken aan Het Pand in Waregem schieten goed op

Het shoppingscomplex Het Pand in het centrum van de stad wordt volledig gerenoveerd. Alle handelspanden krijgen er een flinke opknapbeurt, er komt een belevingsplein, uitstalramen van meer dan 5 meter en een efficiënte parking met stadstuin. Er komt ook winkelruimte bij voor lokale handelaars en grote winkelketens. Nu al is al meer dan 60% van Het Pand opnieuw verhuurd, de heropening is voorzien in augustus volgend jaar. De stad investeert 17,5 miljoen euro in de renovatie van Het Pand. Vlaams minister van economie en werk Hilde Crevits kwam er vanochtend een kijkje nemen. Ze maakte bekend dat lokale besturen zich voortaan kunnen inschrijven om een beroep te doen op een profploeg van experten ter versterking van hun handelsbeleid. Dat kan via de website van Vlaio

Leegstand in Waregem valt goed mee

Vandaag staat naar schatting meer dan 1 op de 10 van de Vlaamse winkelpanden leeg. Waregem is één van de weinige steden die het een pak beter doet dan de rest. Daar ligt de leegstand in het kernwinkelgebied onder de 8 procent en dat is ver onder het Vlaams gemiddelde. De stad neemt al jaren initiatieven om de leegstand de kop in te drukken en zich als retailstad te profileren.