Weren Kortrijk en Oostende vervuilende dieselauto's?

Ook Kortrijk en Oostende overwegen om een lage emissiezone in te voeren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In Gent en Antwerpen –de eersten met zo’n zone- verstrengen ze de regels: wie met een vervuilende auto rondrijdt moet daarvoor betalen. In totaal staan nu zestien Vlaamse steden en gemeenten op een lijst, klaar om zo’n lage emissiezone in te voeren. Kortrijk en Oostende horen daarbij.

Mobiliteitsorgansatie VAB wacht wat af. "Propere steden, goed en wel, maar zulke regels mogen niet holderdebolder ingevoerd worden. Heel wat mensen hebben geen geld voor een nieuwe wagen", zegt VAB. "Bovendien staan er veel te weinig laadpalen voor elektrische wagens in de steden."