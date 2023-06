Wereldvluchtelingendag: Rita vangt al 7 jaar vluchtelingen op in haar huis

In het huis van Rita verblijven er momenteel 14 Eritreeërs en 1 Syriër. Omdat ze zo een vast adres hebben, krijgen ze een leefloon en kunnen ze op zoek naar een eigen woning. Elke kamer bezet. Ook de zolderverdieping. "Hier liggen de mensen met vier. Soms op een matras op de grond maar daar is Ibrahim uit Eritrea al blij mee."

Ibrahim woont nu één maand bij Rita, nadat hij met een boot uit Libië Europa is binnengekomen. Na een verblijf in een opvangcentrum is zijn thuis nu Oudenburg. Al wil hij ook zijn eigen plekje. Ibrahim Osman: "Zoals je ziet zijn we hier met velen. We zijn heel moe. We zoeken een huis maar we vinden er geen omdat ze om een arbeidscontract vragen. Wij hebben geen arbeidscontract omdat we eerst de taal moeten spreken. Nu heb ik mijn naam geregistreerd in een school en begin ik in september te studeren."

Onrechtvaardig

Rita vangt al jaren vluchtelingen op in haar huis. Ze zag zelf het leed van veel mensen op de snelwegparking van Westkerke wat verderop. Rita Vandenberghe: "Ik vond het heel onrechtvaardig. Die mensen hebben een heel gevaarlijke reis ondernomen, hebben soms kameraden zien verdrinken. Dan komen ze hier in België maar na drie maanden opvang staan ze op straat. Ze vinden geen appartement. En daarom wil ik mensen zoeken die bereid zijn één of twee vluchtelingen in huis te nemen. Als ze een vast adres hebben, kunnen ze starten met hun leven."

Rita roept verhuurders op ook aan erkende vluchtelingen te verhuren. Want een vast adres, betekent dat je een leefloon kan krijgen en dus ook een toekomst. Ibrahim en zijn vrienden noemen Rita: mama Rita. Ze zijn dankbaar voor wat ze doet voor hen: "Ik wil haar vertellen dat we nooit zullen vergeten wat ze voor ons heeft gedaan. Ik wil dankjewel zeggen aan mama Rita."