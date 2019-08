Wereldverbeteraar uit Kortrijk wil 140 miljoen bomen planten

Met zijn start-up BornGreen mag hij dit najaar de eerste 150 bomen planten in het Deense Aarhus om het project bekend te maken. In dat land loopt Moris stage en zit hij in het Erasmusprogramma als student van hogeschool Vives.

Eerst Denemarken, dan de rest

Samen met drie klasgenoten, een Deen, een Pool en een Roemeen wil hij wereldwijd bossen aanplanten met bomen van grootouders voor hun pasgeboren kleinkinderen. "Ons doel is om nu in november 150 bomen te planten en dan in Denemarken in alle grote steden gebieden toegewezen te krijgen om het daar dan aan te bieden aan de mensen. Het is de bedoeling om het daarna uit te breiden naar andere landen", zegt de student.

Een boom met certificaat, levenslang onderhoud en een bijhorende puzzel kost de grootouder zo’n 130 euro. BornGreen is veel meer dan een geboortebos zoals hier vaker voorkomt. "Onze bomen worden vijf meter van elkaar geplant, ze zijn ook groter bij de aanplant waardoor ze meer tot de verbeelding spreken en er ook echt interactie kan ontstaan tussen het kind en t de natuur".

Crowdfunding

In Denemarken won het project al een nationale start-up wedstrijd in de categorie sociaal ondernemerschap. Via Kickstarter loopt er een crowdfunding voor die eerste bomen.