Wereldtop wakeboarders present in Knokke-Heist

Ongeveer 75 wakeboarders uit 11 verschillende landen strijden dit weekend op de Cold Water Classic in Knokke-Heist, de wereldwijde opener van het wakeboardseizoen. De wakeboarders strijden voor een prijzenpot van 5000 euro, die netjes verdeeld is tussen de vrouwen en de mannen.

De Cold Water Classic stond al twee jaar op het programma. De organisatie wil België samen met Knokke-Heist op de wakeboarding wereldkaart plaatsen, maar zowel in 2020 als 2021 moesten we spijtig genoeg verzaken aan de organisatie hiervan.stak de coronasituatie daar een stokje voor.

2022 biedt nu wel de mogelijkheid voor een wedstrijd op topniveau, al zijn er toch nog enkele gevolgen: de organisatie ziet dat sommige wakeboarders de verre reis nog niet aandurven. Misschien houdt de temperatuur van het water sommige wakeboarders tegen. "Volgend jaar gaan we weten of het door de temperatuur komt, maar daarvoor hebben we het ook de Cold Water Classic genoemd…een beetje de Ronde van Vlaanderen voor wakeboarders in mogelijks barre omstandigheden en met een watertemperatuur dat om en bij de tien graden zal liggen", vertelt organisator Frank Vanleenhove.

De organisatie heeft alvast enkele mooie namen kunnen strukken. Onder andere wereldkampioene bij de dames Julia Lupij maakt haar opwachting, net als de wereldkampioen wakeskaten Maxim Gery, vice wereldkampioen Dennis Hildebrand en nummer één op de huidige wereld ranking Mike Wisse.

Het is dit weekend ook uitkijken naar de lokale helden: Kaat Bastiaans (4e World ranking) U18 en Pauline Appelmans (16e) bij de open dames, maar tevens Louis Eggerickx, Glenn Vandenberghe en Rolf Devriese bij de heren wakeboarding, respectievelijk de nummers 21, 24 en 28 en allen uit Knokke-Heist. Zij begonnen 10 jaar geleden te wakeboarden op Lakeside Paradise en zijn nu de internationale vedetten geworden.