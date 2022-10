Wereldster François Glorieux (90) geeft concert in geboortestad

François Glorieux is 90 jaar en om dat te vieren speelde hij gisteravond een pianoconcert in Kortrijk, de stad waar hij geboren is. De pianist is een wereldster, speelde 6.000 concerten van New York tot Tokyo en werkte samen met de groten der aarde, zoals Michael Jackson.

De ereburger van Kortrijk kreeg meteen iedereen op zijn hand met pittige anekdotes uit zijn carrière en zijn verrassende improvisaties op piano.

Glorieux denkt nog dikwijls aan zijn jeugd in Kortrijk. "Ik was 5 jaar. Wij hadden een piano thuis. Ik ging naar de piano en ik begon te improviseren met formidabele akkoorden, magnifiek. En mijn vader zei: hoe is het mogelijk, je hebt nooit een pianoles gevolgd. Allee François, hoe is het mogelijk? Ik ben met die gave geboren. Maar in Kortrijk ben ik begonnen als acteur."

François kreeg misschien vooral wereldfaam door zijn improvisaties, Biva Bomma in de stijl van Bach, of de Beatles in de stijl van Mozart. En hij is een spraakwaterval. "​Soms zijn er mensen die mij vragen: François, hoe oud ben je eigenlijk? En dan zeg ik: antwoord jij maar. En dan zeggen ze: zeventig. Ik zeg dan: een beetje meer."

Het is hoe dan ook weinig pianisten gegeven om op die leeftijd nog op dit niveau een pianoconcert te spelen, zoals gisteren in Kortrijk.

