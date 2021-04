Wereldrecord: vegan cake van halve ton

Ter Groene Poorte was al enkele weken bezig met het project. Praktijkleerkracht en bezieler Hans D'heer vertelt: "We kregen de vraag van Alpro of we het zagen zitten om in dit verhaal te stappen. En dat doen we met veel plezier. Samen met enkele vrijwillige leerlingen uit het specialisatiejaar banket- en chocoladebewerking deden we in de paasvakantie al de nodige voorbereidingen en werd de cake enkele dagen koel gehouden. Gisteren hebben we dan opgebouwd, een groot werk, en vandaag was le moment suprème!"

Inspelen op trends

D'heer is dan ook bijzonder trots dat het wereldrecord een feit is: "Het is mooi voor de school en de leerlingen en het bewijst nogmaals dat Ter Groene Poorte een innovatiecentrum voor voeding is. Vegan komt steeds meer op de kaart te staan dus moeten we als toonaangevende voedingsschool inspelen om de trends die zich voordoen in de maatschappij. Opgelet, wij gaan niet zeggen wie wat moet eten. We hebben ook een slagerijschool, maar we vinden dat we als school mee moeten zijn met wat er leeft in de samenleving op gebied van eetpatronen."

De cake liet zich alvast smaken. Er werd geen ei in verwerkt en ook geen dierlijke melk, maar het was onmogelijk om dat te proeven. "Geen paniek ook wat overschotten betreft, want de rest van de cake wordt geschonken aan goede doelen," besluit D'heer.