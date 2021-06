Wereldrecord tapijtenstapelen in Wevelgem

Tapijten Demuynck heeft het wereldrecord tapijtenstapelen gevestigd. Het Wevelgemse bedrijf hoopt met de ‘hoogste tapijtenberg ter wereld’ een vermelding te krijgen in het Guinness Book of Records.

Vanaf 9 uur zijn de medewerkers van het Wevelgemse bedrijf, bijgestaan door een 20-tal vrijwilligers, in de weer om honderden tapijten – één per één – op elkaar te stapelen. Het doel is om te blijven stapelen tot ze zes meter hoogte bereiken.

Rond de middag moesten ze hun poging even staken. De toren van tapijten ging scheef en dreigde om te vallen. Op dat moment hadden ze al een hoogte van vijf meter bereikt, dat is sowieso een garantie voor het wereldrecord.

Het Wevelgemse bedrijf is de enige tapijtenwinkel in België die zelf tapijten ontwerpt en distribueert. Filip Demuynck: “Een paar jaar geleden lanceerden in samenwerking met een meubelstoffenfabrikant verschillende succesvolle collecties. In ons atelier verzorgen we tevens maatwerk, zelfs aan korte deadlines.Onze voorraad tapijten is meer dan 10.000 vierkante meter groot."