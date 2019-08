Wereldrecord simultaan zandsculpturen verpulverd in Middelkerke

Vrijdagvoormiddag hebben in Middelkerke 404 mensen het "wereldrecord simultaan zandschildpad-sculpturen maken" verpulverd. Het vorige record lag op 287 zandsculpturen, in Taiwan.

Alle deelnemers moesten volgens een bepaalde methode een reuzenschildpad sculpteren. Niet toevallig een schildpad, want deze succesvolle wereldrecordpoging vestigt de aandacht op het beschermen van onze oceanen en zeeën. Het initiatief kwam van de groep Sculpture Westende, een familie die overal unieke zandsculpturen wil bouwen.

Deze geslaagde wereldrecordpoging vestigt zoals gezegd ook de aandacht op het beschermen van onze oceanen en zeeën. De reuzenschildpad ondervindt heel wat negatieve gevolgen van vervuiling, klimaatopwarming en overbevissing. Om die reden bood Sealife Blankenberge ook promotionele steun voor deze recordpoging.

Wachten op homologatie

Met deze onderneming werd het vorige record van Fulong Beach in Taiwan verpulverd. Het is nog even wachten op de officiële bekrachtiging van Guinness World Record Books. Dat kan nog enkele weken duren, maar het is duidelijk dat het record op naam van Middelkerke komt te staan.