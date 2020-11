Wereldrecord in Kortrijk: ober draagt 40 (!) glazen met één hand

Een week na z’n mislukte poging is het dus wel raak voor Sebastien Maes. Vorige keer lukte het net niet en bleef hij steken op 38 wijnglazen. Dat was één glas te weinig om het vorige record van een Filipijn te evenaren. Maar de aanhouder wint: na keihard trainen is het nu wel bingo. "Ik ben zielsgelukkig”, zegt Sebastien. “Ik tril over heel mijn lichaam en voel een enorme adrenalinekick.” Beide recordpogingen vonden plaats in Brasserie Sint-Medard in Kortrijk. Met de stunt wou hij de horecasector steunen in moeilijke coronatijden.