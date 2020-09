Wereldprimeur in Oostende: van plastiek afval naar brandstof

Het Oostendse bedrijf Renasci zorgt voor een mijlpaal in de circulaire economie, een wereldprimeur zelfs, zeggen ingenieurs van het bedrijf. Ze zijn erin geslaagd om brandstof te recycleren uit plastiek afval. Jaarlijks willen ze zo'n 120.000 ton gemengd afval, dat normaal in de verbrandingsoven terechtkomt, duurzaam recycleren.

Dat gebeurt met de P2C-installatie. Nick Desender van Renasci licht toe: "P to C staat voor Plastics to Chemicals. Daarmee zetten we onrecycleerbaar plastiek, plastiek waar niets meer mee gedaan kan worden, om naar een soort pellet. Die pellet maken we dan terug vloeibaar. Zo komen we tot een soort EN590-diesel met minder fijn stof."

De fabriek van Renasci werd 15 maanden geleden gebouwd in Plassendale, en is nu volledig operationeel. Het bedrijf mikt op een productiecapaciteit van 3 ton per uur.