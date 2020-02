Wereldpremière ‘Kodo meets The Voices of South Africa’

Brugges Festival werk al 25 jaar samen met het Japanse gezelschap Kodo. In de voorstellingen van Kodo staan de taiko of traditionele Japanse percussie-instrumenten centraal. De percussie wordt gecombineerd met een strakke choreografie.

Tijdens hun ‘Kodo One Earth Tour 2020’ houden ze nu even halt in Brugge. Op vraag van Brugges Festival brengen ze een voorstelling samen met ‘The Voices of South Africa’. Mede-organisator en Bruggeling Jo Van Driessche stelde The Voices of South Africa samen uit twee bestaande koren die eerder al samen werkten met Elton John, Paul Simon en Cindy Lauper.