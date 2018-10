Werelddierendag: 10 beestige reportages

4. Schaap bevalt van vijfling

In Waregem is een schaap bevallen van een vijfling, en dat is uitzonderlijk. Normaal lammert een schaap twee of drie jongen. Omdat de moeder niet genoeg melk heeft voor zoveel lammetjes, krijgt de vijfling geregeld een flesje. Het is trouwens een verhaal zonder happy end: de lammetjes belanden over enkele maanden in de pot. (reportage uit 2011)