Werelddiabetesdag: Brugge ondertekent charter

De Diabetesliga organiseerde in de topsportschool KTA Brugge een beleefdag. De activiteiten focusten op bewustwording en opsporing van de ziekte. De stad ondertekende er vanmiddag een charter om de strijd tegen diabetes aan te gaan en om vanaf februari Bruggelingen te screenen.

Naar schatting lijdt een op de tien volwassenen aan diabetes, waarvan een derde er zelfs niet van op de hoogte is. Nochtans komt de aandoening steeds vaker voor. Het aantal mensen in West-Vlaanderen dat diabetesmedicatie neemt is op 10 jaar tijd van 51 tot 61 op 1000 toegenomen. Dat zijn om en bij de 120.000 inwoners.

De stad Brugge wil door middel van de beleefdag en de screening haar inwoners hiervan bewust maken. "Er zijn op dit moment 12.000 Bruggelingen die diabetes hebben. Maar de risicofactor is nog veel groter. Minstens dubbel zoveel Bruggelingen lopen risico om diabetes te gaan ontwikkelen in het leven. We moeten dus een duidelijk signaal geven", vertelt Pieter Marechal, Schepen van welzijn Brugge.

De voorbereidingen voor die screening starten vandaag samen met de eerstelijnszone. De risicogroepen worden dan opgespoord via zorg- en hulpverleners, dienstencentra en mutualiteiten.