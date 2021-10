Wenduine krijgt vier nieuwe strandhoofden, werken zijn gestart

In Wenduine op het strand zijn werken gestart die over twee jaar verspreid twee keer zes maanden duren. De drie oude strandhoofden worden gesloopt. Er komen vier nieuwe die groter zijn.

Het gaat om een structurele oplossing om strand- en zanderosie tegen te gaan. Ook de eindeloze verzanding van de haventoegang van Blankenberge wordt aangepakt.

Voor de watersporters in Wenduine is het goed nieuws, maar de werf moet vooral ook kostenbesparend zijn op lange termijn. Karel Goethals, Watersport Surfing Elephant Wenduine: "Voor de surfers en kiters zal dit een pluspunt worden in de toekomst. Het zand zal blijven liggen. Voor de surfclub is dat ideaal. De stroming zal verminderen. En dat vermindert de gevaren voor de watersporters. Ook de golven gaan beter worden. Alleen maar positieve zaken eigenlijk."

De bouw van de vier nieuwe strandhoofden is goed voor een investering van ruim 8 miljoen euro. Bij de afbraak van de drie bestaande strandhoofden wordt er op een duurzame manier omgegaan met de materialen. Zo wordt een deel van het kernmateriaal hergebruikt bij de bouw van twee nieuwe strandhoofden. De werken worden gespreid over twee jaar, telkens van oktober tot en met april om de hinder voor strandgebruikers te beperken.