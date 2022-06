Welzijnsorganisaties willen dat mensen zonder papieren mogen werken

Een aantal mensen zonder papieren heeft vandaag gewerkt in woonzorgcentrum Westervier in Brugge. Ze willen samen met verschillende welzijnsorganisaties en vakbonden duidelijk maken dat ze echt wel willen werken. Maar de wet laat dat niet toe.

Asielzoekers kunnen al na vier maanden werken. Maar mensen zonder papieren kunnen dat niet. Ze hebben hun asielprocedure al doorlopen, moeten het land uit, maar kunnen soms niet, omdat ze bijvoorbeeld geen paspoort hebben of omdat de situatie in het land nog niet veilig genoeg is, zoals inwoners van de Gazastrook of Afghanistan. Met Afghanistan hebben we zelfs geen samenwerkingsakkoord om mensen terug te sturen.

"Alleen maar winnaars"

De welzijnsorganisaties pleiten nu voor eenduidige regel dat ook deze mensen een tijdelijke vergunning kunnen krijgen om te werken. Want werken doen ze toch al om te kunnen overleven, alleen is dat nu niet op een legale of mensvriendelijke manier. Ze wijzen ook naar de vele vacatures die maar niet ingevuld raken, in de zorg, maar ook in de bouw, de horeca en de retail.

De initiatiefnemers van deze actie breken een lans om de noden op de arbeidsmarkt te koppelen aan mensen zonder wettig verblijf met de juiste competenties en/of diploma’s. Een koppeling met alleen maar winnaars: de werkgevers, de migrant, de samenleving en de economie, zeggen ze.