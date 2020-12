Wellingtonhippodroom krijgt nieuwe eigenaar

De West-Vlaamse ondernemersfamilie Desimpel, bekend van Steenbakkerijen Desimpel, geeft de fakkel door bij de Wellingtonhippodroom in Oostende. De familie Orlans, die via het eigen evenementenbureau Eventor al sinds 2011 evenementen organiseert op en rond de Oostendse renbaan, neemt samen met de Belgische bookmaker Bingoal 51 procent van de aandelen over.

Christophe Desimpel zwaait dus na tien jaar af als voorzitter, maar blijft wel bestuurder. De familie Desimpel blijft ook aandeelhouder van de KRO. Onder leiding van Christophe Desimpel groeide de Oostendse hippodroom weer uit tot een echte parel aan de kust.

Mooie evenementenkalender

Het dagelijks beheer van de Wellingtonrenbaan is in handen van Olivier Orlans en zijn vrouw Kim Van Vaerenbergh. De nieuwe uitbaters zullen ook investeren in de site, onder meer in de akoestiek. Ondertussen wordt al gewerkt aan een mooie evenementenkalender voor 2021, met onder meer het WK Veldrijden, het EK voetbal op groot scherm, Oostende Koerse en ook eigen producties!