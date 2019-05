Wellington Hippodroom Oostende zoekt nieuwe strategische partner

De Wellington Hippodroom, de bekende renbaan in Oostende, zoekt een nieuwe strategische partner. De familie Desimpel heeft beslist er niet langer de teugels in handen te houden.

De renbaan, in Belle Epoque-stijl, is een van de parels van de kuststad. De site, vlak bij de Koninklijke Gaanderijen en het strand, beslaat ruim 30 hectare. De hippodroom wordt uitgebaat door de Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO), die ook 14 hectare in eigendom heeft. De rest is eigendom van de Koninklijke Schenking, de overheidsinstelling die de onroerende goederen in handen van de koninklijke familie beheert.

De West-Vlaamse ondernemersfamilie Desimpel heeft sinds 1997 de meerderheid - vandaag 85 procent - in handen van de KRO, en levert ook de voorzitter. Maar nu wordt op zoek gegaan naar een nieuwe operationele partner. De familie Desimpel staat open voor zowel een verkoop van een meerderheid of een minderheid.