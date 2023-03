Wellicht verhoogd toezicht bij woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge

Vijf Orpea-voorzieningen stonden al onder verhoogd toezicht. Daar komen er nu volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits normaal gezien twee bij, waaronder Prinsenhof in Brugge. Rusthuisuitbater Orpea ligt al langer onder vuur. Door berichten over personeelstekorten en problemen met de kwaliteit van zorg, zoals enkele weken geleden over het woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge. "Het dossier Orpea baart me grote zorgen", zei minister Crevits dinsdag in het Vlaams Parlement.

"Er is verbetering merkbaar"

Momenteel staan al vijf Orpea-voorzieningen onder verhoogd toezicht. Voor twee extra voorzieningen wordt de aanmaning voorbereid waardoor er ook verhoogd toezicht zal komen. Eén van de twee betrokken voorzieningen die wellicht bijkomend onder verhoogd toezicht komt is Prinsenhof in Brugge. Daar blijkt uit de extra inspectie dat er wel verbetering is op het vlak van infrastructuur, maar dat er nog steeds tekorten zijn op vlak van zorg.