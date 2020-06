Wellicht pas in voorjaar weer deelsteps in Oostende

In mei vorig jaar werd in de badstad een project opgestart. Ondanks het succes werd het project dit voorjaar stopgezet.

De steps verdwenen in Oostende na de overname van de Duitse firma Circ door het Amerikaanse bedrijf Bird. Volgens bevoegd schepen Björn Anseeuw zijn enkele grote spelers nog altijd geïnteresseerd. Maar die willen niet opstarten in tijden van corona en dus komen de steps wellicht pas volgend voorjaar terug. Elektrische deelsteps zijn een handig alternatief voor de wagen in de stad en een mogelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem. In Bredene, Middelkerke, Kortrijk en Roeselare werden de deelsteps al na enkele maanden uit het straatbeeld gehaald.

