Wellicht drugs gevonden bij bedrijf CNH

Bij Case New Holland (CNH), een constructeur van landbouwmachines met 2.400 werknemers, in Zedelgem zou de politie vrijdag zijn binnengevallen met een drugshond in het kader van een drugsonderzoek. In twee lockers zou er effectief drugs zijn gevonden.

Een werknemer liet onze redactie anoniem weten dat er een politie-inval is geweest.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de directie vrijdag controles uitgevoerd in verschillende afdelingen van het bedrijf. De aanleiding zou een anonieme tip geweest zijn in kader van gebruik en het dealen van harddrugs. Iemand van de drugsbrigade van de politie zou met drugshond werden ingezet. Diegene controleerde verschillende ruimtes in het bedrijf zoals de kleedruimtes, toiletten en rustzones. Twee kasten zijn opengebroken en daar zijn substanties gevonden. Deze werknemers zouden om dringende reden direct ontslagen zijn.

Het zou gaan om een tijdelijke werknemer die een jaar in dienst is en een andere opengebroken. In eentje daarvan zouden duidelijke sporen van drugs aangetroffen zijn, in de twee andere bleken de zoekingen negatief. Daarnaast blijkt uit de communicatie tussen directie en vakbonden dat er de komende weken nog gelijkaardige acties in het bedrijf uitgevoerd zullen worden, aldus de krant.

Het bedrijf CNH is voorlopig niet bereikbaar om officieel commentaar te geven en ook het parket van Brugge heeft voorlopig nog geen informatie gegeven.