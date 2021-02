De werkgroep is bezorgd over de razendsnelle klimaatopwarming, en is tevreden dat de gemeente de noodzaak van de maatregelen ook inziet. "We zijn blij met de concrete plannen om Oostkamp en Beernem op weg te helpen naar een klimaatvriendelijke toekomst. Windmolens zijn een deel van de oplossing", klinkt het.

"Willen we echt iets veranderen, dan moeten we hier en nu beginnen", vindt de werkgroep. "Met een hart voor onze planeet en haar bewoners."

