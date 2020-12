Welke impact had storm Bella?

Zoals aangekondigd raasde storm Bella over ons land de afgelopen uren. Dat gebeurde gelukkig zonder grote incidenten, maar de brandweerzones kregen toch tientallen oproepen.

De meldingen kwamen al vanaf 's morgens vroeg binnen: wateroverlast, weggeschoven dakpannen en omvallende borden. Vooral de brandweerzones Fluvia en Westhoek hadden hun handen vol.

Brandweer Westhoek heeft om 12u zo'n 52 oproepen ontvangen voor #stormschade. Het gaat vnl om afgewaaide takken, bomen en wegwaaiende dakbedekking. We noteren ook de eerste oproepen voor #wateroverlast. Heeft u stormschade? #bel1722 #stormbella #wijzijnervooru pic.twitter.com/irxRI5r38k — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) December 27, 2020

Naast de hevige rukwinden, kregen we ook te maken met felle regenbuien. Sommigen mensen hadden daarom ook last van wateroverlast. In Sijsele viel een ontwortelde boom op de bovenleiding van het elektriciteitsnet en moest het LED-scherm aan het belfort van Ieper extra verstevigd worden. Een deel van de markt werd afgezet.

Na de middag ging de storm gaan liggen, al bleef het nog even doorregenen. Brandweerteams konden de laatste akkefietjes zonder problemen verhelpen. Bella zette wel een record neer, want nog nooit genereerde een storm zoveel windenergie in ons land.