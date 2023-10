Welke bedrijven kan je in West-Vlaanderen bezoeken op Open Bedrijvendag?

Op de eerste zondag van oktober zwaaien jaarlijks heel wat bedrijven hun deuren open. Ook in West-Vlaanderen is het vandaag Open Bedrijvendag. Tielt en Zwevegem zijn de hotspots, maar ook daarbuiten valt er heel wat te beleven.

Ziekenhuis in Tielt, Waregem en Blankenberge

Je komt er misschien liever zo min mogelijk als patiënt. Maar de werking van een ziekenhuis als bedrijf eens meemaken, is allicht een pak interessanter. Vandaag kan je onder meer terecht in AZ Zeno in Blankenberge, met een vernieuwde vleugel. Ook het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt kan je gaan bezoeken net als het O.L.V Van Lourdes ziekenhuis in Waregem.

Tielt en Zwevegem als hotspot

De stad Tielt en de gemeente Zwevegem fungeren trouwens dit jaar als hotspot. In Tielt zijn er maar liefst 11 bedrijven die je kan bezoeken. Van een aardappelbedrijf tot een kaas- en roomproducent. Ook de gemeente Zwevegem zet z'n beste beentje voor. Er zijn zelfs speciaal op zondag huwelijksplechtigheden.

Van de marine tot de politie of Fluvius

Ook de marine in Zeebrugge is het hele weekend te bezoeken. Wij trokken er gisteren al eens heen voor het BK droneracen. Of de politie in Oostende. Ook netwerkbeheerder Fluvius opent verschillende vestigingen. En daarnaast zijn er nog heel wat andere mogelijkheden. Een volledig overzicht van alle deelnemende bedrijven vind je hier.