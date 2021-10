Welk kunstwerk moet in Kortrijk blijven? Inwoners beslissen

Twee jaar na het eerste loopt er in Kortrijk straks een nieuw digitaal referendum. Deze keer met de vraag: welk kunstwerk uit de triënnale Paradise krijgt straks een definitief plekje in de stad.

De bevraging start volgende week al. Maar de oppositie vindt dat een digitaal referendum niet dient voor zo'n vraag: het onderwerp is té licht.

"We hebben Paradise gehad. Dat loopt nog een week. Er staan heel wat mooie installaties in de stad en één van die installaties kan worden aangekocht om permanent te blijven. En dus kan de burger kiezen tussen twee kunstwerken welk kunstwerk wordt aangekocht", zegt burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe.

"Onderwerp te licht"

Maar de oppositie is unaniem: dit is géén referendum waard: een te licht onderwerp. Het nieuwe digitaal referendum is volgende week al, een week later maakt de stad de uitslag bekend. Het eerste referendum was twee jaar geleden. Een vraag om elke maand een autoloze zondag te organiseren botste op een "Neen". En dat was tenminste een thema waarvoor zo'n bevraging zou moeten dienen, zegt de oppositie unaniem.

"Wij vinden dat een digitaal referendum moet dienen voor inspraak over politieke hangijzers, zoals een moskee of de trambus. Maar niet als populariteitspeiling als keuze voor een kunstwerk", zegt Wouter Vermeersch, oppositieraadslid van het Vlaams Belang.

"Niet dat die kunstwerken of Paradise niet goed waren. Maar dit vinden we geen participatietraject van 10.000 euro waard", aldus Hannelore Vanhoenacker van oppositiepartij CD&V.

Vorige keer brachten bijna 10.000 Kortrijkzanen hun stem uit. Ook voor dit referendum moeten er minstens 2.000 stemmen komen.