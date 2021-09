Wel leerkrachten, maar geen leerlingen meer. Schooltje Brielen sluit na 120 jaar de deuren.

Einde van een tijdperk in Brielen, deelgemeente van Ieper. Daar verdwijnt de Vrije Basisschool ’t Klavier. Op de eerste schooldag vorige week kwam geen enkele leerling meer opdagen en dus gaat het schooltje definitief dicht. Na 120 jaar is er geen onderwijs meer in Brielen.

In juni nog 24 leerlingen

Pijnlijk voor het gemotiveerde lerarenteam dat klaarstond. Peter Vanthorre, directeur VBS Elverdinge-Brielen: 'Zoals je kan zien hebben we al wat opgeruimd in het lagere klasje. We hadden in juni gehoopt op negen kinderen. En we hadden gevoeld tijdens de vakantie dat er minder kinderen aanwezig gingen zijn. Maar het was wel hard op 1 september om te zien dat er geen kinderen meer waren. Noch in het kleuter, noch in het lager.' In juni zaten er nog 24 kinderen, netjes verdeeld over 2 graadklassen. (lees verder onder de foto)

'Hart uit gemeenschap gerukt'

Reden voor de sluiting is dat in Brielen steeds minder kinderen geboren worden en daardoor was er al jaren minder instroom. Na de bakker is het dorp nu ook zijn schooltje kwijt. 'Het hart wordt wat uit de gemeenschap gerukt. En dat is jammer,' besluit Kurt Engelbert, adjunct-directeur VBS Elverdinge-Brielen.

Een deel van de leerlingen zit nu op de hoofdschool in Elverdinge, drie kilometer verder. Net als de 2 leerkrachten en ondersteunend personeel. Brielen is de eerste deelgemeente van Ieper zonder school.