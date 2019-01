"Wel degelijk tweede voordrachtsakte in Blankenberge"

Daarin werd uittredend burgemeester Ivan De Clerck als burgemeester voorgedragen. Die is volgens de partij in het najaar van 2017 getekend met als doel de verdere samenwerking met Open Vld te bevestigen. Bovendien zou er ook een beleidsakkoord getekend zijn voor e periode 2018-2024.

Volgens de partij is dat de reden waarom toekomstig burgemeester Daphné Dumery haar mandaat niet onmiddellijk wilde opnemen. "Om zeker te zijn dat mevrouw Dumery haar ambt als burgemeester niet zou verliezen, kon ze niet anders dan de installatie af te wachten en hopen dat Ivan De Clerck zijn mandaat in de gemeenteraad niet zou opnemen", luidt het. "Wetende dat in het andere geval de stad mogelijks enkele maanden in een onzekere situatie zou worden gestort, kozen wij opnieuw voor het welzijn van onze stad. Bijgevolg deed Ivan De Clerck dus afstand van zijn mandaat. Hierdoor bekwam mevr. Dumery het broodnodige advies van minister Homans en beschikte ze nu eindelijk over de nodige zekerheid om alsnog haar eed zonder veel risico af te leggen".

Dumery reageert

Daphné Dumery van haar kant noemt Open Vld Blankenberge "een slechte verliezer". "Ik vergelijk het met een huwelijk", zegt ze. "Ook daar kan je scheiden als het niet meer lukt om samen te werken". Volgens de politica wordt ze sinds de verkiezingen bedreigd door mensen van de liberale partij. "Ik kreeg anonieme brieven, mensen die mij fysiek aanvallen, roddelcampanjes over mezelf, mijn man en leden van de partij.

Intussen bevestigt gouverneur Decaluwé dat de documentatie rond de aanstelling van Daphné Dumery rond is en dat ze eerstdaags haar eed aflegt.

Lees ook: