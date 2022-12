Weinig volk op info-avond over noodopvang Jabbeke

De infomarkt over het opvangcentrum voor asielzoekers in Jabbeke kon gisteravond op weinig bijval rekenen. Er daagden maar weinig bezoekers op, een 15-tal. Veel extra informatie viel er ook niet te rapen.

De eerste bewoners komen wellicht donderdag in Jabbeke aan. Frank Casteleyn, burgemeester: “Vanaf donderdag, denk ik, zullen de eerste 25 komen en dan later in de maand nog eens 25.”

Wanneer meer gebouwen gebruiksklaar zijn en ook meer personeel aangeworven is, zal het aantal geleidelijk tot 500 opgetrokken worden. En dat zullen vooral gezinnen met kinderen zijn. Jabbeke is een noodopvangcentrum. De bewoners worden niet in Jabbeke ingeschreven en de kinderen zullen hier ook geen onderwijs volgen. Van hieruit vertrekken de mensen naar een andere opvangplaats.

