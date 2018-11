Weinig verschuivingen in nieuwe bestuur in Wevelgem

Het volledige college van burgemeester en schepenen bestaat uit Jan Seynhaeve, Mathieu Desmet, Kevin Defieuw, Geert Breughe, Lobke Maes, Stijn Tant, Bernard Galle en Frank Acke. Jo Libeer wordt de voorzitter van de gemeenteraad.

Jan Seynhaeve blijft burgemeester en Mathieu Desmet blijft eerste schepen met ruimtelijke ordening en wonen als belangrijkste bevoegdheden. Vanaf 1 augustus volgend jaar wordt Bas Surmont de nieuwe schepen van jeugd en communicatie. Hij volgt dan Bernard Galle op, die 70 jaar is. Bas Surmont is 22 jaar en studeert sociologie aan de Universiteit in Gent.

“Ik merk ook wel dat jongeren de kriebels krijgen om die politieke instelling op een andere manier aan te pakken, om die op een positievere manier te gaan benaderen. We hebben ook een veel opener kijk. Er komt een nieuwe generatie van jongeren aan en naar mijn gevoel ook een nieuwe manier om aan politiek te doen.”

Opvallende afwezige is huidig schepen Marie Declerck. Zij wordt op 2 januari general manager van Basketbalclub Filou Oostende.