Weinig stormschade of wateroverlast, enkel aan zee veel oproepen

Het is vandaag een regenachtige en vooral winderige dag, met windstoten tot plaatselijk 90 kilometer per uur. De schade blijft voorlopig beperkt, maar aan de kust werden wel veel oproepen geregistreerd. Het KMI houdt code Geel aan tot morgenvroeg, dus het blijft opletten.

In het binnenland bleef de stormschade beperkt, ondanks rukwinden tot zo'n 80 kilometer per uur. In de streek rond Waregem en Kortrijk bleef het algemeen vrij rustig, met vooral omgewaaide bomen. Op de E17, ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Waregem, was de weg even versperd nadat een boom omwaaide op een elektriciteitscabine. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen, en de baan weer vrij te maken.

Ook in de streek rond Roeselare waren er geen opvallende berichten. Brandweerzone Midwest noteerde wel één interventie voor wateroverlast in een woning, daardoor moest de Drogenbroodstraat in Ardooie tijdelijk worden afgesloten. "Er is enkel sprake van materiële schade", klinkt het.

Meer schade in kuststreek

In het Noorden van de provincie werden wel zo'n 70 oproepen geregistreerd. De meeste daarvan betroffen ook omgewaaide bomen, losgekomen dakpannen of weggewaaide verkeersborden. De brandweer moest aan de kust wel tussenkomen voor een stelling die dreigde los te komen, en een dak dat dreigde weg te waaien.

Het KMI houdt code geel wel aan tot 4u morgenochtend. Zeker aan de kust, waar het net iets harder waait dan in het binnenland, blijft het opletten. Ook het noodnummer 1722 voor niet-dringende oproepen blijft tot nader order actief.

Lees ook