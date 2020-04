Weinig hoop voor horeca: "We houden ons hart vast voor de gevolgen"

Het nieuws komt hard aan in de sector, maar het is niet onverwacht. Dat vertelt Bart Boelens, al 30 jaar hotelier en uitbater van enkele cafés in Oostende. "We zullen de laatsten in de rij zijn. Minstens dertien weken in lockdown, ik denk dat dit een heel moeilijk verhaal wordt", zegt hij.

De horecaman in hart en nieren is bijzonder pessimistisch over de toekomst. "Het wordt heel moeilijk om te overleven. Dit is het jaar waarin de horeca helemaal hertekend wordt. Dit heeft een impact op alles en iedereen", besluit Boelens.

