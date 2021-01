Weinig hinder door quarantaineplicht buitenlandse werknemers

Dat blijkt na een rondvraag van onze redactie. Het gaat onder meer om buitenlandse huishoudhulpen, maar ook gewone werknemers in fabrieken. Er gelden dan ook strenge regels voor wie uit het buitenland terugkomt: twee keer testen en langer dan een week in quarantaine.

Vooral in de bouwsector zouden werven en infrastructuurwerken toch vertraging kunnen oplopen. De strengere terugkeerregels die net vóór Nieuwjaar van kracht werden lijken vooral de bouwsector te treffen. Alle buitenlandse werknemers die uit een rode zone terugkeren moeten zich vanaf nieuwjaar verplicht twee keer laten testen op corona, en belanden zo makkelijk tien dagen in quarantaine. "Sowieso kunnen enkele werven niet opgestart geraken", zegt Pedro Pattyn van de confederatie Bouw West-Vlaanderen. "Andere kunnen pas gedeeltelijk opgestart worden. Andere hebben beslist om de werken uit te stellen".

Cruciale sectoren

Voor klanten van schoonmaakbedrijven met dienstencheques zijn er weinig gevolgen. Maar heel weinig buitenlandse huishoudhulpen zijn in kerstvakantie naar hun familie afgereisd. Bij Dienstenaanhuis, één van de grootste spelers in de sector, gaat het om amper 1 procent meldingen op het totale personeelsbestand. Dezelfde trend bij busbouwer VDL in Roeselare. Daar werken een veertigtal - hoofdzakelijk Oost-Europese – werknemers en ook zij zijn vandaag zo goed als allemaal op post. De productie draait dus normaal. De verplichte quarantaine geldt niet voor Noord-Franse grensarbeiders in cruciale sectoren waaronder de vele voedingsbedrijven in onze provincie. Ook seizoenarbeiders die uit een rode zone komen mogen gewoon doorwerken op de land- en tuinbouwbedrijven, zij worden nu onder meer ingezet voor het oogsten van winterprei.