Weinig chauffeurs betrapt op drinken tijdens feestdagen

Uit een rondvraag van onze redactie blijkt dat in heel wat politiezones maar een heel klein aandeel van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest aflegde. In de zone Brugge en Het Houtsche (Beernem, Oostkamp en Zedelgem) was dat één procent. In Grensleie (Menen, Ledegem en Wevelgem) was dat 1,3%.

Negatieve uitschieters

Voor de hele winterbobcampagne ligt dat percentage in West-Vlaanderen iets hoger: 2,42%. Al zijn er ook negatieve uitschieters, zoals in de politiezone Kouter (Gistel, Ichtegem, Oudenburg, Jabbeke en Torhout). Daar blies 3,54% positief.

Nog meer gerichte controles

Bijna alle politiezones zullen ook de komende weekends kleine gerichte controles doen. En dat is natuurlijk bewust, met de vele nieuwjaarsrecepties die er aan komen.