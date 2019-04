Inwoners van de Maria’s Lindestraat in Roeselare vinden de nieuwe wegversmalling in hun straat te smal.

Ze vrezen dat hulpdiensten er niet tussen kunnen. Ze vinden ook dat de versmalling verdacht veel weg heeft van een knip in de straat. De stad wou eerst voor die oplossing om de snelheid te remmen in de straat, maar de buurt was tegen.

